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Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya'dan iş insanı Sait Emir'e şantaj! 5 milyon dolar istediğini söyleyeceğim

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Giriş Tarihi: 19.08.2022 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022
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Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya’dan iş insanı Sait Emir’e şantaj! 5 milyon dolar istediğini söyleyeceğim

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya'nın şantaj mesajı yazdırdığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Taşkaya'nın iş insanı Sait Emir'in Instagram hesabını hacklettiği ve "Ses kayıtların var. 5 milyon dolar istediğini söyleyeceğim" ifadeleriyle şantaj mesajı yazdırdığı görüntülere yansıdı.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya'nın iş insanı Sait Emir'in Instagram hesabını hacklettiği görüntüler ortaya çıktı. Hesabı hackleyen kişiyle görüntülü konuştuğu görülen Taşkaya, iş adamına şantaj yaparak "Bende ses kayıtların var. Benden 5 milyon dolar istediğini söyleyeceğim. Benim arkamda emniyet müdürü var." mesajını yazdırdı.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, İran uyruklu olduğu öğrenilen iş insanı Sait Emir'in Instagram hesabını hackletmiş.

ŞANTAJ MESAJI YAZDIRDI

Hesabı hacklettiği kişiyle görüntülü konuşması kayıt altına alınan Adem Taşkaya, iş adamına şantaj mesajı yazdırdı.

"ARKAMDA EMNİYET MÜDÜRÜ VAR"

Taşkaya, görüntülü görüştüğü kişiye iş adamı Sait Emir'e göndermesi için şu mesajı yazdırdı:

"Bende ses kayıtların var. Benden 5 milyon dolar istediğini söyleyeceğim. Benim arkamda emniyet müdürü var."

KONU İLE İLGİLİ SORUTURMA BAŞLATILMIŞ

Öte yandan şantaj görüntülerine yönelik Adem Taşkaya hakkında 2020 yılında iş adamı Sait Emir'e kumpas/şantaj yaptığı suçlamasıyla İstanbul C. Başsavcılığı'nda 2020/192001 soruşturma sayısına kayden hakkında soruşturma başlatıldığı da öğrenildi.

2021'DE HEDEF ALMIŞ

Taşkaya'nın 2021 yılında Sait Emir'i hedef alan tweetleri de ortaya çıktı.

Konuya ilişkin Sait Emir'in de kendisine yönelik yapılan paylaşımların kaldırılması için Adem Taşkaya'nın para talep ettiğini belirten açıklamaları haberlere yansımıştı.

TAŞKAYA HAKKINDA KIZINA CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

Ayrıca Adem Taşkaya hakkında bomba bir iddia daha var. Ümir Özdağ'ın YouTube'da yayınlarına konuk olduğu Bircan Yıldırım'ın Adem Taşkaya'nın öz kısına cinsel istismarda bulunduğunu iddia etmişti.

Kendisine gelen tepki sonrası Yıldırım, "Elimde ifade var, yetti bu milletin biatçılığı troller gibisiniz insan gibi soruyorum" demişti.

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