CHP’nin algı yönetimini kimler organize ediyor! Parti adına utanç veren anlar

Partiye yeni katıldığı belirtilen kadın üye, "Adaletinize, bakışınıza, her şeyinize güveniyorum. Biz haberlerin her kanalını izleyen bir kişiyiz." dediği sırada CHP'li aynı kadının bu kez de, "Madem öyle hakkımı istiyorum de." diye seslendiği de net şekilde duyuluyor.

Baskı altında konuşmakta oldukça zorlanan kadın, "Hepinizi çok seviyorum, Başkanım sizi de çok seviyorum. Sizinle yürümek istiyorum, son nefesime kadar da olmak istiyorum." diyerek konuşmasını tamamlıyor.