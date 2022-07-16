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Son dakika: Artvin-Erzurum yolunda heyelan! Ulaşıma kapandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.07.2022 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022
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Son dakika: Artvin-Erzurum yolunda heyelan! Ulaşıma kapandı

Son dakika haberi... Artvin Erzurum yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

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