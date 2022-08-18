18 Ağustos 2022, Perşembe
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MSB paylaştı: Yunanistan yine göçmenleri Türk kara sularına itti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.08.2022
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MSB paylaştı: Yunanistan yine göçmenleri Türk kara sularına itti

Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği anların görüntülerini paylaştı.

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