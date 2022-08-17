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Yunanistan düzensiz göçmenleri ölüme itti! Türk İHA'sı görüntüledi sahil güvenlik ekipleri kurtardı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.08.2022 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022
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Yunanistan düzensiz göçmenleri ölüme itti! Türk İHA’sı görüntüledi sahil güvenlik ekipleri kurtardı

Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenler Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından ölüme itildi. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait İHA, Yunan ekiplerin göçmenleri Türk kara sularına bıraktığı anları görüntüledi. Milli Savunma Bakanlığı ölüme terk edilen göçmenlerin kurtarıldığını açıkladı.

Yunan sahil güvenlik ekiplerinin düzensiz göçmenleri lastik bota transfer ederek Türk kara sularına ittiği anlar Deniz Kuvvetleri'ne ait İHA tarafından görüntülendi.

O anların görüntülerini yayınlayan Milli Savunma Bakanlığı, "Karaburun/İzmir kuzeyinde, Yunanistan'a ait sahil güvenlik unsurları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi." paylaşımında bulundu.

KURTARILDILAR

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından ölüme itilen düzensiz göçmenlerin kurtarıldığı belirtildi.

Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı." ifadelerine yer verildi.

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