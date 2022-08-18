İzmir’de belediyeciliğin geldiği son nokta! Çöpler artık sokağa dökülüyor! Halkın haklı isyanına kulak verin

AK PARTİ'Lİ BAŞDAŞ BATUR'U TİYE ALDI

AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş Hilal Mahallesi'nde yaptığı bir videoyu yayınlayarak, yapılan bir araştırmada en başarılı 4'üncü belediye başkanı olarak gösterilen Abdül Batur'u "Bu ünvanı Hilal Mahallesi'ni çöp depolama alanına çevirerek almış olmalı" sözleriyle ti'ye aldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden videolu paylaşım yapan Sait Başdaş paylaşımında, "Türkiye'nin en başarılı 4. İlçe Belediye Başkanı olan Sn Abdül Batur'u tebrik ediyorum. Konak'ın göbeğindeki Hilal Mahallesini çöp depolama alanı olarak kullanan Belediye Başkanımız ünvanını bu projeyle aldı kanımca" ifadelerini kullandı.