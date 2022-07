Tuz Gölü’nün misafirleri: Flamingolar! Binlercesi yumurtadan çıktı

Tuz Gölü'ne her yıl gelen on binlerce flamingo, gölde beslenerek, kuluçkaya yatıyor. Üreme alanında seçici flamingolar, özellikle Aksaray'ın Eskil ilçesi sınırlarında yer alan Tuz Gölü'nün güneyini tercih ediyor. Kuluçkadan çıkan binlerce flamingo yavrusu Tuz Gölü'nde beslenerek bölgede renkli görüntüler oluşturuyor. Gün batımıyla görsel güzellik sunan Tuz Gölü, ayak hastalıklarına iyi geldiğinin söylenmesiyle her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiye de ev sahipliği yapıyor.