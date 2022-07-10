Tuz Gölü’nün misafirleri: Flamingolar! Binlercesi yumurtadan çıktı

Yetkilerin çalışması sonucu su kaynaklarının açılması ve yağışların bu yıl bol olması nedeni ile hem flamingo yavru ve anaçlarda popülasyon arttı. Biz de Eskil Belediyesi olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Yavru flamingoların rahatsız edilmemesi için vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Yavru flamingolar bu bölgede rahat bir şekilde büyüyüp, tekrar göç yoluna devam edecekler" dedi.