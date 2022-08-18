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MSB'den SON DAKİKA operasyon açıklaması

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Giriş Tarihi: 18.08.2022 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022
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MSB’den SON DAKİKA operasyon açıklaması

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." açıklamasını yaptı.

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