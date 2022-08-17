17 Ağustos 2022, Çarşamba
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı acı haberi paylaştı! Bir askerimiz şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.08.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı acı haberi paylaştı! Bir askerimiz şehit oldu

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Birecik/Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Topçu Söz. Er Enes Gazi Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

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