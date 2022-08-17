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ABD'den flaş Türkiye ve İsrail mesajı

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Giriş Tarihi: 17.08.2022 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022
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ABD’den flaş Türkiye ve İsrail mesajı

Türkiye ile İsrail'in karşılıklı Büyükelçi atama kararı hakkında açıklama yapan ABD Ankara Büyükelçiliği, "Türkiye ve İsrail’in, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında karşılıklı olarak büyükelçi atayacağına ilişkin haberleri memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerine yer verdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ve İsrail'in karşılıklı büyükelçi atayacak olmasının memnuniyetle karşılandığını duyurdu.

ABD elçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ABD Ankara Büyükelçiliği olarak Türkiye ve İsrail'in, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında karşılıklı olarak büyükelçi atayacağına ilişkin haberleri memnuniyetle karşılıyoruz" ifadeleri yer aldı.

TÜRKİYE VE İSRAİL'DEN KARŞILIKLI OLARAK BÜYÜKELÇİ ATAMA KARARI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Ceenbek Kulubayev ile Ankara'da gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden karşılıklı olarak en üst düzeye çıkarılması kararı çerçevesinde, Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldıklarını açıkladı.

İsrail'de yeni hükümetin kurulması ve Isaac Herzog'un Cumhurbaşkanı seçilmesiyle İsrail'le bir diyalog süreci başladığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Herzog'un Türkiye ziyareti ve daha sonra benim İsrail ziyaretim, Başbakan ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Ankara ziyareti ile süreç devam etti." dedi.

Çavuşoğlu, iki ülke arasında havacılık alanında bir iş birliği anlaşması imzalandığını söyledi.

Karma Ekonomik Komisyon toplantısının eylül ayında yapılacağını belirten Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sonuçta ilişkilerin normalleşmesi konusunda atacağımız adımlar içinde karşılıklı büyükelçileri tekrar atamak da vardı. Bu salonda Sayın Lapid'le gerçekleştirdiğimiz basın toplantısında da büyükelçilerin atanması konusunda çalışmaları başlattık diye bir açıklama yapmıştık. Bu çalışmalar neticesinde İsrail'den de böyle olumlu bir adım geldi. Tabii biz de Türkiye olarak İsrail'e, Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık. Önümüzdeki süreçte zaten kararnamemiz de var, atayacağımız büyükelçiler konusunda isimleri de, diğer atayacağımız büyükelçilerin listesini de Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettikten sonra süreç resmen başlamış olacak."

Çavuşoğlu, ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda büyükelçi atamasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Filistin, Kudüs ve Gazze'nin haklarını savunmaya devam edeceğiz ve bu konuda mesajlarımızın doğrudan büyükelçi seviyesinde Tel Aviv'e iletilmesi de önemli." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, isim belirleme sürecinin başladığını söyledi.

ABD’den flaş Türkiye ve İsrail mesajı ABD'DEN FLAŞ TÜRKİYE VE İSRAİL MESAJI
Bakan Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Bakan Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar

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