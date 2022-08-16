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Son dakika: Şanlıurfa'da 13 terörist öldürüldü! Şehidimizin kanı yerde kalmadı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.08.2022 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022
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Son dakika: Şanlıurfa’da 13 terörist öldürüldü! Şehidimizin kanı yerde kalmadı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Şanlıurfa Birecik hududunda hedefler vuruldu. 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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