16 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Şanlıurfa'dan acı haber! 1 asker şehit 4 asker yaralı

Son dakika: Şanlıurfa'dan acı haber! 1 asker şehit 4 asker yaralı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.08.2022 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022
ABONE OL
Son dakika: Şanlıurfa’dan acı haber! 1 asker şehit 4 asker yaralı

Son dakika haberleri... Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA