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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Madalya sayısında oyunlar tarihinin rekorunu kırdık

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.08.2022
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Madalya sayısında oyunlar tarihinin rekorunu kırdık

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu yıl Konya’da en yüksek katılıma sahip 5. İslami Dayanışma Oyunları’nı gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, Türkiye’nin oyunlarda şu ana kadar toplamda 238 madalyayla rekor kırdığını ve her bir ülkenin bu rekoru kırmaya çalışacağını söyledi.

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