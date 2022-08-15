Son dakika: Sağanak yağmur Ankara'yı vurdu! Çatılar uçtu, ağaçlar söküldü
Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliği'nin uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış başkenti etkisi altına aldı. İstanbul'un ardından Ankara'da başlayan yağmurda çatılar uçtu, ağaçlar söküldü, yollar göle döndü. Sorumsuzlukları bir kez daha gün yüzüne çıkan CHP'li İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri vatandaşı mağdur etti.
İstanbul'un ardından Ankara'da başlayan sağanak yağış sonrası hayat felç oldu. Ankara Valiliği'nin uyarılarının ardından başlayan sağanak yağış yolları göle çevirdi.
A Haber'in anbean ekranlara taşıdığı görüntülerde çatıların uçtuğu ve ağaçlar söküldüğü görüldü.
Aynı zamanda yağmurla birlikte yaşanan rüzgar da etkili oldu. Konya Yolu'nda bir ağacın üstüne ise ağaç devrildi.
Başkent Ankara'dan detayları aktaran A Haber muhabiri Filiz Uçan, trafiğinde durma noktasına geldiğini söyledi.
Yağış şehir içi ulaşımı da aksattı. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar ise yollarda kaldı. Birçok noktada su birikintileri oluştu, bazı yollar kısa sürede göle döndü.
VALİLİK UYARMIŞTI
Ankara Valiliği resmi sitesinde yaptığı açıklamada Pazartesi gününün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Valilikten yapılan açıklamada, "15 Ağustos Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
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