Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan AK Parti’nin 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda önemli açıklamalar

"SÜRATLE KONUT YAPIP MİLLETİMİZİN ALIMINA SUNACAĞIZ"



Hakim ve savcı sayısını 9 binden 23 bine yükselttik. Terörle mücadeleyi sınırlarımız dışına taşıyarak, organize suç örgütlerinin başını ezerek, vatandaşlarımızın huzurunu sağladık. Ulaştırmada 6 bin 101 km bölünmüş yol vardı, şimdi 28 bin 700 km bölünmüş yolasahibiz. Kara yolu tünel sayımız 83'tü. 468'e çıkardık. 26 havalimanından devraldık şimdi 56'ya ulaştık. Nereden nereye. Saymakla bitiremeyeceğimiz nice eserlerle 81 şehre mührümüzü vurduk. 1 milyon 170 bin konut ve işyeriyle 25 bin sosyal eser kazandırdık. Toplu konut idaresinden milletimiz konut almaya hazırsa Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak bu konutları yapacak ve milletimizin satın almasına sunacağız. İhracatımızı 250 milyar dolar sınırına yaklaştırdık. Ülkemizin dört bir yanında 142 yeni organize sanayi bölgesi kurduk. Yerli elektrikli otomobilin üretimi devam ediyor. TOGG hazır. 2023 il çeyreğinde otomobilimizi yollarda görmeye başlayacağız.

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme esasına dayalı ekonomi programımız, gerçekçi bir uygulama planına sahiptir. Bugün dünya ve Türkiye 10 yıl öncesine göre bile farklı yerde. Bizim uyguladığımız ekonomi programı geleceğin üzerine kuruludur. Her ülkeye uyacak tek tip program yoktur. Şimdi kur garantili milli paradan bahsediyoruz. İktisatçıların bazıları gerçeği bildikleri halde kötülerlerken kör düşmanlık yapıyorlar.

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BAŞKAN ERDOĞAN: KARARLILIKLA YOLUMUZDA YÜRÜYORUZ

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından AK Parti'nin kuruluşunun 21. yıl dönümü vesilesiyle bir paylaşımda bulundu.