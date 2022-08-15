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Türkiye genelinde 46 bin personelle huzur uygulaması!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.08.2022
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Türkiye genelinde 46 bin personelle huzur uygulaması!

Türkiye genelinde emniyet ve jandarma birimleri eş zamanlı olarak “Huzurlu Sokaklar” uygulaması yaptı. Gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken birçok silah ve uyuşturucu madde de ele geçirildi.

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