100 milyonluk vurgun! Firmanın akılalmaz tuzağına 40 bin kişi kandı

MAĞDURLAR EMNİYETE KOŞTU

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Deterjan Pazarı firmasını mercek altına alarak teknik ve fiziki olarak çalışma başlattı. Mali Şube ekipleri Süleyman Kocabaş ve yöneticilerin aralarında bulunduğu 8 kişiyi gözaltına alırken 4 işyeri ve 8 ikamette arama yaptı. Sisteme dahil olan mağdurlara ödeme sürecinde tıkanmalar yaşadığı ve sistemin çöktüğü anlaşıldı. Mali polisin yaptığı tespitlerde 40 bin üzerinde mağdurdan 100 milyon lira üzerinde para toplandığı, yapılan ürünlerin fabrikada atıl halinde olduğu, firmanın bu ürünleri satma iradesiyle hareket etmediği, firmanın yurtiçi ve yurtdışına ürün satışı yapmadığı tespit edildi.

Araştırmalarını sürdüren mali polis, banyo topunun piyasa fiyatını da takibe aldı. Yapılan incelemede şüphelilerin tek bir banyo topu için talep ettiği hammadde ücretinin, ürünün piyasadaki satış fiyatından fazla olduğu tespit edildi. Operasyonun duyulmasının ardından mağdurlar Ankara emniyetine şikayette bulunmak için koştu. Soruşturmada firma hakkında şikayette bulunan mağdurların sayısı 100'ü geçti. Ankara emniyetinde 4 gün süren ifade işlemlerinin ardından Süleyman Kocabaş'ından aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklama istemi ile adliyeye sevk edildi.

SABAH TİCARET BAKANLIĞININ RAPORA ULAŞTI

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı'ndan firma hakkında rapor talep etti. Ticaret Bakanlığı müfettişleri firmayı incelediğinde gerçek bir kez daha ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı raporda firma bir kez daha deşifre edildi.

Şirketin sistemi devam ettirebilmesi için 500 milyon TL ödeme yapması gerektiğini ve bu durumun şirketin ödeme imkansızlığın ortaya koyduğu belirtti. Şirketin uzun zamandan beri temizlik yapım seti kolisi sözleşmesi karşılığında yapması gereken ödemeleri yapmadığı kaydetti. Kişilere vaad edilen kazancın yüksek olduğu aktardı. Yüksek kazanç beklentisinin kişilerde sisteme girme isteğini arttırdığı belirtti. Tespitlerle ortaya koyduğumuz veriler dikkate alındığında normal ticari hayatta bu tarz bir planlamanın ve ticari öngörüsüzlüğün olamayacağı kaydedildi. Şirket yetkililerinin kişilerin mağduriyetine yol açan fiillerinin ticari faaliyet kapsamını aştığını kaydetti. Şirket yetkilileri kişileri mağdur eden faaliyetini temizlik yapım seti kolisi adı altında bir sözleşmeyle yürüttüğünü ve sözleşmede yer alan depozito bedelleri kişilerden alınmış ancak zamanı geldiği halde kişilerin tüm şartları yerine getirmesine rağmen ödemelerin yapılmadığı tespitine yer verdi. Şirket sahibi ve yetkililerinin piramit satış sistemine benzer davranış içinde olduğu söz konusu fiillerin nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturulduğu değerlendirildi.