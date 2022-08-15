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100 milyonluk vurgun! Firmanın akılalmaz tuzağına 40 bin kişi kandı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 15.08.2022 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
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100 milyonluk vurgun! Firmanın akılalmaz tuzağına 40 bin kişi kandı

Deterjan Pazarı adlı firma sitesi aracılığıyla kendine müşteri buluyordu. Firma, sisteme girenlere deterjan hammaddesi veriyor, bunu top haline getirip kuruttuktan sonra üç katı fiyatla geri almayı taahhüt ediyordu. 1 yılda sisteme dahil olan 40 bin kişiden 100 milyonluk vurgun gerçekleştirdi.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, soruşturma kapsamında gözaltına aldığı 'zincirin başı' Süleyman Kocabaş'ın aralarından bulunduğu 8 kişi tutuklama istemiyle adliyeye sevk edildi.

Ticaret Bakanlığı, emniyetin talebi üzerine Deterjan Pazarı adlı firmayı incelemeye alarak rapor hazırladı. Raporda şirketin sistemi devam ettirebilmesi için 500 milyon TL ödeme yapması gerektiğini ve şirketin bunu ödemesinin imkânsız olduğunu ayrıca şirket sahibi ve yetkililerinin piramit satış sistemine benzer davranış içinde olduğu ve nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediklerini belirtti.

Deterjan Pazarı adlı sistemle kurucu Süleyman Kocabaş, üyelerine deterjan hammaddeleri satıyordu. Yaklaşık 1 yıl önce "tozu satın alın, yoğurup banyo topu yapın, kuruttuktan sonra bize 3 katı fiyatına satın" şeklindeki sloganlarla adını duyuran firma, kendilerine hammadde için ödeme yapanlara üretim karşılığında çeşitli kimyasallar gönderdi.

İlk etapta 30 gün içinde kurutularak imal edilen ürünleri 3 kat yüksek fiyata satın alan firma, talep arttıkça sabun topunun "kuruma" süresini 90 güne çıkardı. Bu sayede 1 yılda sisteme dahil olan kişi sayısı yaklaşık 40 bini buldu.

ÜNLÜLERE REKLAMLARINDA YER VERDİ
Firma, sistemi duyurabilmek için birçok fenomene reklamlarında yer vererek ön plana çıkmasını sağladı. Deterjanpazari.com da oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu, Berke Üzrek, Öykü Çelik ve Melek Baykal'ın reklamlarda oynattı.

Türkiye geneli ağını genişleten firma Ankara başta olmak üzere aralıksız üye kazanmaya devam etti. Ankara'nın Kahramankazan ilçesine fabrika kurdu. Türkiye geneli bayilik verme hazırlığı başlattığı öğrenildi.

BANYO TOPU OLDU DETERJAN
Mağdurlar paralarını alamaması üzerine sosyal medya üzerinden firmayı eleştiri yağmuruna tutması üzerine Süleyman Kocabaş yeni bir formül buldu. Kocabaş, üretilen banyo toplarını Morsil adında deterjana dönüştürdüklerini iddia ederek üretime devam etmelerini istedi. Ürettikleri banyo toplarını firmaya getiren vatandaşlara "bozuk", "kırık", "uygun değil" diyerek eksik ödeme yapan firma, üretilen hiçbiri ürünü satmayarak fabrikada bekletti.

MAĞDURLAR EMNİYETE KOŞTU
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Deterjan Pazarı firmasını mercek altına alarak teknik ve fiziki olarak çalışma başlattı. Mali Şube ekipleri Süleyman Kocabaş ve yöneticilerin aralarında bulunduğu 8 kişiyi gözaltına alırken 4 işyeri ve 8 ikamette arama yaptı. Sisteme dahil olan mağdurlara ödeme sürecinde tıkanmalar yaşadığı ve sistemin çöktüğü anlaşıldı. Mali polisin yaptığı tespitlerde 40 bin üzerinde mağdurdan 100 milyon lira üzerinde para toplandığı, yapılan ürünlerin fabrikada atıl halinde olduğu, firmanın bu ürünleri satma iradesiyle hareket etmediği, firmanın yurtiçi ve yurtdışına ürün satışı yapmadığı tespit edildi.

Araştırmalarını sürdüren mali polis, banyo topunun piyasa fiyatını da takibe aldı. Yapılan incelemede şüphelilerin tek bir banyo topu için talep ettiği hammadde ücretinin, ürünün piyasadaki satış fiyatından fazla olduğu tespit edildi. Operasyonun duyulmasının ardından mağdurlar Ankara emniyetine şikayette bulunmak için koştu. Soruşturmada firma hakkında şikayette bulunan mağdurların sayısı 100'ü geçti. Ankara emniyetinde 4 gün süren ifade işlemlerinin ardından Süleyman Kocabaş'ından aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklama istemi ile adliyeye sevk edildi.

SABAH TİCARET BAKANLIĞININ RAPORA ULAŞTI
Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı'ndan firma hakkında rapor talep etti. Ticaret Bakanlığı müfettişleri firmayı incelediğinde gerçek bir kez daha ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı raporda firma bir kez daha deşifre edildi.

Şirketin sistemi devam ettirebilmesi için 500 milyon TL ödeme yapması gerektiğini ve bu durumun şirketin ödeme imkansızlığın ortaya koyduğu belirtti. Şirketin uzun zamandan beri temizlik yapım seti kolisi sözleşmesi karşılığında yapması gereken ödemeleri yapmadığı kaydetti. Kişilere vaad edilen kazancın yüksek olduğu aktardı. Yüksek kazanç beklentisinin kişilerde sisteme girme isteğini arttırdığı belirtti. Tespitlerle ortaya koyduğumuz veriler dikkate alındığında normal ticari hayatta bu tarz bir planlamanın ve ticari öngörüsüzlüğün olamayacağı kaydedildi. Şirket yetkililerinin kişilerin mağduriyetine yol açan fiillerinin ticari faaliyet kapsamını aştığını kaydetti. Şirket yetkilileri kişileri mağdur eden faaliyetini temizlik yapım seti kolisi adı altında bir sözleşmeyle yürüttüğünü ve sözleşmede yer alan depozito bedelleri kişilerden alınmış ancak zamanı geldiği halde kişilerin tüm şartları yerine getirmesine rağmen ödemelerin yapılmadığı tespitine yer verdi. Şirket sahibi ve yetkililerinin piramit satış sistemine benzer davranış içinde olduğu söz konusu fiillerin nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturulduğu değerlendirildi.

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