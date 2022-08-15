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Aşırı yağış hava seferleri engelledi

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Giriş Tarihi: 15.08.2022
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Aşırı yağış hava seferleri engelledi

İstanbul'da etkili olan yağmur ve CB (kümülonimbus) olarak adlandırılan elektrik yüklü bulutlar hava ulaşımını olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

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