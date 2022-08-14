Bakanlıktan ölümlü kazaya karışan eski kaymakam hakkındaki 'atama' haberlerine açıklama: Görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde karıştığı ölümlü trafik kazası sonrası görevden uzaklaştırılan Gercüş eski Kaymakamı Server Sinanoğlu hakkında basında çıkan, 'hukuk müşavirliğine atandı' haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kadrosu Taşra Hukuk Müşavirliğine alınan Server Sinanoğlu'nun görevden uzaklaştırma hali devam etmektedir. Konuyla ilgili olarak gerek adli soruşturma gerekse Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişi marifetiyle idari soruşturma sürmektedir." denildi.
Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu'nun kullandığı resmi araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet Çelik'e, ardından da başka bir araca çarpmıştı. Yaralanan Çelik kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, 0.27 promil alkollü çıkan Kaymakam Sinanoğlu tutuklanmıştı.
Soruşturma çerçevesinde tutukluğu devam eden Sinanoğlu, kaymakamlıktan alınarak Taşra Hukuk Müşavirliğine atanmıştı.
Bugün bazı basın kuruluşlarında yer alan "Alkollü araç kullanırken bir çocuğun ölümüne neden olan Kaymakam Server Sinanoğlu hukuk müşavirliğine atandı" haberlerine ilişkin İçişleri Bakanlığından açıklama yapıldı.
"GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMA HALİ DEVAM ETMEKTEDİR"
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bazı basın yayın organlarında Batman Gercüş Kaymakamı iken ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karışan Server Sinanoğlu ile ilgili çıkan haberler ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.
Server Sinanoğlu hakkında Bakanlığımızca görevden uzaklaştırma işlemi yapılmış, Gercüş Kaymakamlığı'na ise başka bir kaymakam ataması yapılmıştır.
Kadrosu Taşra Hukuk Müşavirliğine alınan Server Sinanoğlu'nun görevden uzaklaştırma hali devam etmektedir. Konuyla ilgili olarak gerek adli soruşturma gerekse Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişi marifetiyle idari soruşturma sürmektedir."
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