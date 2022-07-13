Adana Büyükşehir Belediyesi’nden 28 Şubat uygulaması! Kütüphanede namaz kılmak isteyen gence engel oldular! Hani siz inanca saygılıydınız?

Kütüphane görevlisi, namaz kılmak isteyen öğrencinin "İnce Memed Kütüphanesi'nde biz şu anda burada hiçbir yerde namaz kılamaz mıyız?" sorusuna "Şu anda kılamazsın, bize verilen talimat bu şekilde" sözleriyle yanıt verdi.

"BİZ BÖYLE TALİMAT VERİLDİ"

Görevli, namaz kılmak isteyen öğrencinin, "Buraya mescit yapılmamış, boş bir alan da yok, buna rağmen burada namaz kılamıyor muyum? Buranın yönetimine de soruyorum? Bu nasıl bir anlayış? Namaz kıldım diye zorlarına mı gitmiş?" cümleleri üzerine "Buranın yönetimi ile alakalı ben bir personelim ve bana verilen talimatları iletiyorum. Bu şekilde bilgi geldi" yanıtını verdi. Yaşanan anlar saniye saniye kameraya yansırken görüntüler sosyal medyada tepki topladı.