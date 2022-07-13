Adana Büyükşehir Belediyesi'nden 28 Şubat uygulaması! Kütüphanede namaz kılmak isteyen gence engel oldular! Hani siz inanca saygılıydınız?
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnce Memed Kütüphanesi'nde 28 Şubat döneminin kopyası bir olay yaşandı. Öğrencilerin olmadığı bir alanda namaz kılan genç, kütüphane görevlileri tarafından "Bize bu şekilde talimat geldi burada namaz kılamazsınız" sözleriyle saldırıya maruz kaldı. Şoke eden olay karşısında dik duran genç kendisine bu kanunsuz talimatı getiren yetkililere "Namaz kılan adama suç işlemiş gibi 'gelebilir misin aşağı' diyorlar. Kimsiniz siz?" ifadesiyle tepki gösterdi. Bu yaşanan skandalla birlikte sözde "inanca saygılıyız, kimsenin ibadetiyle sorunumuz yok" vaatleriyle halktan oy isteyen CHP'nin niyetinde samimi olmadığı bir kez daha görüldü. 28 Şubat sürecinde muhafazakarların maruz kaldığı planlı ve programlı engellemeler bugün de CHP'nin yönetimi altında olan bölgelerde yeniden görülmeye başlandı. Konuya ilişkin kamuoyu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan derhal bir açıklama beklerken AK Parti, saldırı karşısında sessiz kalmayarak gereken tepkiyi verdi.
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnce Memed Kütüphanesi'nde yaşanan olayda kütüphane görevlisi, namaz kılan bir öğrenciye talimatlar doğrultusunda namaz kılamayacağını söyledi.
Kütüphane görevlisi, namaz kılmak isteyen öğrencinin "İnce Memed Kütüphanesi'nde biz şu anda burada hiçbir yerde namaz kılamaz mıyız?" sorusuna "Şu anda kılamazsın, bize verilen talimat bu şekilde" sözleriyle yanıt verdi.
"BİZ BÖYLE TALİMAT VERİLDİ"
Görevli, namaz kılmak isteyen öğrencinin, "Buraya mescit yapılmamış, boş bir alan da yok, buna rağmen burada namaz kılamıyor muyum? Buranın yönetimine de soruyorum? Bu nasıl bir anlayış? Namaz kıldım diye zorlarına mı gitmiş?" cümleleri üzerine "Buranın yönetimi ile alakalı ben bir personelim ve bana verilen talimatları iletiyorum. Bu şekilde bilgi geldi" yanıtını verdi. Yaşanan anlar saniye saniye kameraya yansırken görüntüler sosyal medyada tepki topladı.
KAMUOYU SORUYOR: HANİ SİZ İNANCA SAYGILIYDINIZ? HANİ SİZİN NAMAZLA İLGİLİ BİR SORUNUNUZ YOKTU?
28 Şubat sürecinde Türkiye'de yaşayan muhazakarlar, inançları nedeniyle dönemin yönetimi tarafından dört bir yandan kuşatılarak türlü saldırı ve işkencelere maruz kalmışlardı. CHP'nin başını çektiği o süreç bugün yine kendini gösterdi. Aradan geçen onca yıla rağmen zihniyette bir değişim olmadığı Adanada yaşanan bu olayla bir kez daha görüldü. Kamuoyu CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Zeydan Karalar'dan derhal bir açıklama bekliyor. Ayrıca sosyla medya kullanıcıları CHP yönetimine "Hani siz inanca saygılıydınız? Hani sizin namazla ilgili bir sorununuz yoktu?" sözleriyle sert tepki gösterdi.
AK PARTİ GEREKEN TEPKİYİ VERDİ
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