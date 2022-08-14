İstanbul ile Ankara valiliklerinden flaş sağanak ve sel uyarısı! Şiddetli yağmur için gün verildi | İşte 5 günlük hava durumu raporu
Başkent Ankara ve İstanbul için yapılan hava durumun tahmininde yeniden yağmur ve sel beklendiği belirtidi. İstanbul Valiliği, vatandaşları gün vererek "sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor" ifadeleriyle uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmini raporunu yayımlarken, İstanbul ve Ankara valilikleri de sarı kodlu uyarılarda bulundu.
İstanbul'da yağmurlu havalar devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından İstanbul Valiliği de milyonlarca vatandaşı sağanak yağışlar için uyardı. 15 Ağustos Pazartesi günü için İstanbullulara "İlk saatlerden itibaren İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olması bekleniyor." ifadeleriyle uyarı yapıldı.
İstanbul Valiliği sağanak yağılarla birlikte vatandaşların ani sel ve su baskınına karşı da dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.
ANKARA VALİLİĞİ DE DUYURDU
Başkent Ankara için de sağanak yağmur beklendiği valiliğin resmi hesabından duyuruldu. Milyonlarca Ankaralı için yapılan uyarı açıklamasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
İşte Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklama;
"15 Ağustos Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren görülecek sağanak yağışların ilimizin kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI
Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeybatısı ile güneydoğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların bu akşam ilk saatlerde Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu, Sakarya'nın güney, Ankara'nın kuzey ve batı, Çankırı'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporunu açıkladı.
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