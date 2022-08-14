İstanbul ile Ankara valiliklerinden flaş sağanak ve sel uyarısı! Şiddetli yağmur için gün verildi | İşte 5 günlük hava durumu raporu

İstanbul'da yağmurlu havalar devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından İstanbul Valiliği de milyonlarca vatandaşı sağanak yağışlar için uyardı. 15 Ağustos Pazartesi günü için İstanbullulara "İlk saatlerden itibaren İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olması bekleniyor." ifadeleriyle uyarı yapıldı.