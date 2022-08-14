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EGM'den polislik sınavında kopya iddialarına yanıt!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.08.2022 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022
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EGM’den polislik sınavında kopya iddialarına yanıt!

Emniyet Genel Müdürlüğü, PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı'nda kopya iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada inceleme sonucu benzer olduğu iddia edilen soruların sınavda sorulan sorularla aynı olmadığının tespit edildiğini duyurdu.

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