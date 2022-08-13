Son dakika: Türkiye’nin ABD ile yürüttüğü F-16 pazarlığının perde arkasının detayları ortaya çıktı: Pentagon ile yapılsın

TÜRKİYE'NİN BEKLENTİSİ

Türkiye bu sorunun uzun bir prosedüre tabi tutulup sürecin uzamasını istemiyor. Bu nedenle pazarlığı Pentagon ile yapıp konunun buradan ABD kongresine sunulmasını talep ediyor.

Bu yöntem üzerinden gidilmesi halinde kongre belli bir süre içinde bu konuya onay verme durumunda kalıyor.