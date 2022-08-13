Paralel ithalat çetesi! Devleti zarara uğrattılar! İşte lüks otomobillerde yapılan hilenin perde arkası

NASIL VERGİ KAÇIRDILAR?

Paravan şirketler aracılığıyla devleti zarara uğratan çete, lüks otomobilleri şöyle yurda soktu: Örneğin, yurtdışında gerçek fiyatı 150 bin euro olmasına rağmen paralel ithalatçı şirket, otomobili İstanbul'daki gümrükte 100 bin euro olarak beyan etti. 100 bin euro üzerinden yüzde 18 KDV ödeyerek otomobili gümrükten çıkardı.

Otomobilin bedelinin 100 bin euroluk kısmı paralel ithalat yapan şirket tarafından yurtdışına transfer edildi. Kalan 50 bin euroluk kısım ise paralel ithalatı yapan şirketin kurduğu paravan firma aracılığıyla yurtdışına gönderildi.

Böylece gümrükten çıkarıldığında fiyatı 100 bin euro olarak beyan edilen otomobilden daha düşük ÖTV-KDV alındı. Devlet, lüks otomobillerde yüzde 220 oranında ÖTV alıyor. Bunun üzerine de yüzde 18 KDV kesiliyor. Bu şirketler, düşük beyanla, devlete daha az ÖTVKDV ödedi.