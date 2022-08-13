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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in elini köpek ısırdı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.08.2022
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in elini köpek ısırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçen haftaki Yalova ziyareti sırasında elini köpek ısırdı. Kucağına aldığı yaralı köpeğin elini ısırması nedeniyle Akşener'e tedbiren aşı yapıldı. Veterinere götürülen köpek ise kurtarılamadı.

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