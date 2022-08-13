13 Ağustos 2022, Cumartesi
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan, 9. Ana Jet Üs Komutanlığına ziyaret

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Giriş Tarihi: 13.08.2022 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan, 9. Ana Jet Üs Komutanlığına ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 9. Ana Jet Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Tuğgeneral Dinç'ten komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifing aldı.

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