13 Ağustos 2022, Cumartesi
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Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki teröristlere darbe!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.08.2022
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Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki teröristlere darbe!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

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