Başkan Erdoğan’dan Çorum’daki Toplu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar

Yaklaşık 3 buçuk yılın ardından tekrar Çorum'da sizlerle beraber olmanın mutluluğu içindeyim. Buradan bu coşkulu meydandan tüm Çorum'a, ilçelerine, köylerine selamlarımı gönderiyorum.

2019 seçimleri öncesinde 12 Şubat'ta bize verdiğiniz sözü tuttuğunuz için size teşekkür ediyorum. O gün meydanlara sığmamıştık. Çorum bugün de destan yazıyor. Bu kardeşinizi bağrınıza bastığınız için sizlerle gurur duyuyorum, şükranlarımı sunuyorum. Biliyorum yine kendini bilmezler çıkacak, aramızdaki muhabbete kara çalmaya çalışacaklar. Bu sevgi selini hafife alacaklar. Varsın onlar bizim nasıl bir memleket sevdası içinde olduğumuzu anlayamasınlar. Biz dili olup söyleyemeyenlere rağmen muhabbetimizi güçlendireceğiz. Çorum'a eserlerimizle mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz. Sizin hayır dualarınız olduğu müddetçe bize duraklamak yok.





"MİLLETE HİZMETTE NASİPLERİ YOK!"

Başkan Erdoğan'dan muhalefete: Millete hizmette nasibi olmayanlara inat 81 ilin tamamına eserlerimizle mührümüzü vurmaya devam edeceğiz.

Ziyaretimiz vesilesiyle güncel yatırım bedeli 3 milyar 263 milyon lirayı aşan 78 kalem eser ve hizmetin resmî açılışını bugün yapıyoruz.

Çorum'a gelirken elimiz boş gelmedik. Şehrimize modern bir stadyum kazandırmanın müjdesini vermiştik. 15 bin kişilik stadyumu kullanıma açtık. Çorum şu anda 2. ligde. 2. lig Çorum'a yakışmaz. Stadyumun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çorum belediyemiz, şehrimizi güzelleştirmek için taş üstüne taş koymaya devam ediyor.

2 yıl önce aramızdan ayrılan Arif Ersoy hocamızı rahmetle anıyorum. Fatih'in hocası Akşemsettin hazretlerine Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz şehitlerimiz Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip'i rahmetle anıyorum.

Yarın partimizin 21. yıl dönümüne kavuşacağız. 14 Ağustos 2001'de hangi heyecanla yola çıktıysak o heyecanla çalışmaua devam edeceğiz.

Şimdi şurada bir tane poster görüyorum: 6'lı masa menüsü diyorlar. Herhalde siz bu menüyü görmüşsünüzdür. Yalan çorbası, kandil dolması, laf salatası, Selo kahvaltısı var, başka Washington portakalı var.

Birileri masa kurup sabah akşam iftira üretirken, biz eser ve hizmet üretiyoruz, dertlere derman oluyoruz.

PKK İLE MÜCADELE MESAJI

Sınırlarımız içinde terör örgütlerine nefes aldırmadığımız gibi sınırlarımız dışında da terör bataklığını kurutmak için teröristlerin tepelerine tepelerine biniyoruz.

Avrupalılar kışı nasıl geçineceğiz diye kara kara düşünürken, biz stratejik çalışmalar yürütüyoruz. Arama-sontaj faaliyetlerini artık kendi gemilerimizle yapıyoruz. Şu an 4 tane sondaj gemimiz var.

İnşallah doğal gazı çıkarttığımız andan itibaren unutmayın bu ülke bambaşka olacak, daha güçlü olacak. Halkımıza bunun yansıması da farklı olacak.

Ülkeye ve millete hizmet nasip işidir. Atalarımız bunun için zorla güzellik olmaz demişler. Hizmette gözü olmayanların içler acısı halini görüyorsunuz. Birilerinin nelerle uğraştığını sizler de görüyorsunuz.

Öyle bir seslenin ki 6'lı masa değil altındakiler de duysun. Gece gündüz çalışmaya var mıyız?

TÜRKİYE'NİN SONDAJ ATAĞI

6 gemimizle Karadeniz'de ve Akdeniz'de aramalara devam ediyoruz. Enerjide Türkiye'yi çok farklı konuma taşıyacağız.

Detaylar geliyor...