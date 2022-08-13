13 Ağustos 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri AK Parti Türkiye’nin 20 yılına damga vurdu! Devlet ve halk bütünleşti

AK Parti Türkiye’nin 20 yılına damga vurdu! Devlet ve halk bütünleşti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.08.2022 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022
ABONE OL
AK Parti Türkiye’nin 20 yılına damga vurdu! Devlet ve halk bütünleşti

Yarın (14 AĞUSTOS 2022) AK Parti’nin 21. Kuruluş yıldönümü. Recep Tayyip Erdoğan, 14 Ağustos 2001'de arkadaşlarıyla birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'ni (AK Parti) kurdu ve Kurucular Kurulu tarafından AK Parti'nin Kurucu Genel Başkanı seçildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti, 17 yılda girdiği 14 seçimin tamamını kazandı. Başkan Erdoğan, Türk siyasi tarihinde ilk kez doğrudan halkın oylarıyla ve ilk turda 12. Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildi ve darbelere zemin hazırlayan koalisyon hükümetleri son buldu. Başkan Erdoğan’ın seçim zaferlerini ve 21. yılda gerçekleştirdiği icraatları derledik.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA