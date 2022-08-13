Başkan Erdoğan: Zincir marketler kendini ayarlayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadem Barış Meydanı'nda Çorum Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında muhalefete yüklenen Başkan Erdoğan, "Millete hizmette nasibi olmayanlara inat 81 ilin tamamına eserlerimizle mührümüzü vurmaya devam edeceğiz" dedi. Diğer yandan Başkan Erdoğan, "Pazartesiden itibaren büyük başta da yüzde 30-35 indirime gidiyoruz. 40 çeşit üründe inşallah Tarım Kredi Kooperatiflerinde ciddi manada indirime gidiyoruz" açıklamasını yaptı. "Enerjide Türkiye'yi çok farklı konuma taşıyacağız" ifadelerine yer veren Başkan Erdoğan, "İnşallah Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfimiz gibi Abdülhamid Han'ın da milletimize güzel haberler vereceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.