Kur’an-ı Kerim yasağına karşı Elif-Ba kampanyası! Mustafa Karahasanoğlu cesur haberciliğiyle medya dünyasında öne çıkmıştı

ÇALIŞANLARINA "EVLADIM" VE "BABACAĞIM" DİYE HİTAP EDERDİ

Mustafa Karahasanoğlu, Türkiye'de ilk defa temsilcilik sistemi ile gazete abone dağıtım sistemini kuran isim olarak biliniyor. Karahasanoğlu'nun abonelik sistemiyle bizzat ilgilendiği, il ve ilçelerde bayilere dağıtılan gazeteyi sürekli takip ettiği ifade ediliyor.

Karahasanoğlu'nun matbaadan gazete çıkmadan gazeteden ayrılmadığı biliniyor. Karahasanoğlu'nun, çalışanına kızdığında "ama evladım", bir nasihat verdiğinde ise "babacağım" dediği biliniyor. Mustafa Karahasanoğlu döneminde çalışan birçok gazetecinin medyada öne çıkması dikkat çekiyor.