Talimatı Murat Karayılan'dan almıştı: PKK'nın bombacısından Fatih'te keşif
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden eylem yapmak için Türkiye'ye geçen Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı, İstanbul'da yakalanmıştı. Teröristin Fatih ilçesinde keşif yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
Gözaltına alınan iki kişiden birinin 2014 yılında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün kırsal alanına katıldığı, PKK'nın sözde özel kuvvetlerinde yer alan ve halen Xalit Seydo Botan Gever kod adını kullandığı tespit edilen Mehdi Mıhçı (26) olduğu belirlenmişti.
Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 'firar' ve Yüksekova Sulh Ceza Hakimliğince Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 'aranıyor' kaydı bulunan Mehdi Mıhçı'nın üzerinden sahte kimlik çıktığı kaydedilmişti.
SORGUSUNDA BİR BİR ANLATTI
PKK elebaşı Murat Karayılan'ın talimatıyla İstanbul'da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen; Mıhçı sorgusunda her şeyi itiraf etmişti.
Bu yıla kadar Irak'ta olan Mehdi Mıhçı, Türkiye'ye nasıl geldiğini anlatarak, "2022 yılının temmuz ayında Irak'tan İran tarafına geçtim. İran'dan da Ağrı Doğubayazıt üzerinden Türkiye'ye giriş yaptım. Irak'tan Türkiye sınırına kadar 1200 dolar para verdim. Doğubayazıt'tan İstanbul'a gelene kadar 9 bin TL para verdim kaçakçılara." dedi.
KARAYILAN'LA GÖRÜŞMESİNİ İTİRAF ETTİ
PKK elebaşlarından Murat Karayılan ile olan fotoğrafı ile ilgili de konuşan terörist Mıhçı, "Göstermiş olduğunuz fotoğraf bana aittir. Eğitim aldığım dönemde Murat Karayılan eğitim aldığımız yere geldi. Orada hepimizle fotoğraf çekilmişti. Bu fotoğraf o zamanın fotoğrafıdır." ifadelerini kullandı.
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