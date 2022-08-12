Talimatı Murat Karayılan’dan almıştı: PKK’nın bombacısından Fatih’te keşif

Bu yıla kadar Irak'ta olan Mehdi Mıhçı, Türkiye'ye nasıl geldiğini anlatarak, "2022 yılının temmuz ayında Irak'tan İran tarafına geçtim. İran'dan da Ağrı Doğubayazıt üzerinden Türkiye'ye giriş yaptım. Irak'tan Türkiye sınırına kadar 1200 dolar para verdim. Doğubayazıt'tan İstanbul'a gelene kadar 9 bin TL para verdim kaçakçılara." dedi.