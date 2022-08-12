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Son dakika: Sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de

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Giriş Tarihi: 12.08.2022 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022
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Son dakika: Sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeline döner sermaye ek ödemesi yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu. Bakan Koca, "Yönetmelik dili hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme her ayın 15’inde yapılacak. Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam yaptığı paylaşımda "Carpe diem. Beklediğin anı yaşa. Yönetmeliğin yayınına az kaldı" ifadelerini kullanmış ve sağlık çalışanlarını heyecanlandırmıştı.

Bakan Koca'nın söz ettiği yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.



Yönetmeliğin yayımlanmasına ilişkin açıklama yapan Koca "Sağlık Personeline Döner Sermaye Ek Ödemesi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı. "Yönetmelik dili" hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme her ayın 15'inde yapılacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

15 AĞUSTOS'TA DEVREYE GİRECEK
Sağlık Bakanı Koca, daha önce gazetecilerin, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin sorusuna, "Yeni bir yönetmelik hazırladık. Adaleti temin etmeye, emeğe karşılığını vermeye odaklandık. Taslak ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayınlanarak 15 Ağustos'ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek." yanıtını vermişti.



ÇÖZÜLEMEYECEK SORUNUMUZ YOK
Koca, sosyal medya hesabından daha önce de "Sağlıkta çözülemeyecek sorunumuz yok. Çareleri ya uygulamaya konuldu veya konulmak üzeredir. Sağlık çalışanlarımız son 2,5 yılın ağır şartlarında yıprandı. Yapılan iyileştirmeler 15 Ağustos'ta herkes için gözle görülür hale gelecek. Sizler için de üstümüze düşeni hızla yapıyoruz." paylaşımını yapmıştı.

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