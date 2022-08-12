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Sağlıkçılara ek ödeme yönetmeliği! Ek ödemeler her ayın 15'inde

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Giriş: 12.08.2022 08:20
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeline döner sermaye ek ödemesi yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu. Bakan Koca, "Yönetmelik dili hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme her ayın 15’inde yapılacak. Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.
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