Alman selzedenin yardım isyanı: Kaderimize terk edildik





UTANÇ VERİCİ!

Bölgeyi yakından tanıyan iletişim uzmanı Stefan Slaby, sosyal medyadan, çalışmaların ağır aksak yürümesine isyan etti. Slaby, paylaşımının altına bir kadının, "Peki oradaki sel mağduru insanlar nihayet yardım paralarını alabildi mi" sorusuna, şu cevabı verdi: Bölgede bir sürü grayder, iş makineleri ve inşaat makinelerinin alanda çalıştığı düşünülüyor olabilir. Ama bu böyle değil. İnsanlar kendi başlarına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu kahrolası bir utanç. Para olsa dahi inşaat işçisi yok ki.