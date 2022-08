Alman selzedenin yardım isyanı: Kaderimize terk edildik

SAVAŞ ALANI GİBİ

MUHABİRİMİZ Fatih Yılmaz'ın izlenimleri: Gün boyu Ahrweiler ve Sinzig şehirlerini gezdim. Sel felaketinin üzerinden 13 ay geçmesine rağmen hâlâ her köşebaşında selin izlerini görmek mümkün. Tabiri caizse savaştan çıkmış gibi. İnsanlar günlük yaşamına dönmüş ama karşılaştığım, konuştuğum selzedelerle ilgili söyleyebileceğim en önemli tespitim şu: İnsanlarda müthiş bir bezginlik ve umutsuzluk hâkim. Cadde ve sokaklarda hâlâ altyapı çalışmaları bitmemiş. Her yerde iş makineleri, kapalı yollar var. Her yer şantiye görünümünde.