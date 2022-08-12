12 Ağustos 2022, Cuma
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden CHP'nin "seçmen" iddialarına yanıt: Gerçeğe aykırı

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Giriş Tarihi: 12.08.2022 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden CHP’nin seçmen iddialarına yanıt: Gerçeğe aykırı

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun uyarınca Genel Müdürlüğümüzce, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde adres bilgisi olan nüfus kayıtları, Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden anlık olarak paylaşılmaktadır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "elimizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde yok" sözlerine yanıt olarak "hedef alındık, gerçeğe aykırı" ifadelerini kullandı.

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