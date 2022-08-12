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Medyayı fonlayan CHP ve İYİ Parti'nin asıl amacı ne? AK Parti Milletvekili Hacı Özkan A Haber'de anlattı: Yalan haberlerle kamuoyunu yanıltıyorlar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.08.2022 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022
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Medyayı fonlayan CHP ve İYİ Parti’nin asıl amacı ne? AK Parti Milletvekili Hacı Özkan A Haber’de anlattı: Yalan haberlerle kamuoyunu yanıltıyorlar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, "CHP ve İYİ Parti, Halk TV, Tele 1 ve KRT'yi fonluyor" açıklamasını A Haber'de değerlendiren AK Parti Milletvekili Hacı Özkan, muhalefet partilerinin paralı algı oyununu deşifre etti. Bahse konu partilerin kamuoyunda yankı bulan herhangi bir proje ya da başarısının olmadığını ve bu nedenle bu yönteme başvurduğunu vurgulayan Özkan, "Belediyeler, genel merkezler, fonlamayla birlikte özellikle z kuşağını etkileyecek haberler yaptırıyorlar. Yalan haberlerle ya da olmayan başarılarla kamuoyunu yanıltıyorlar. Çocuklarımıza, Türkiye’nin nereden nereye geldiğini anlatmamız lazım." diye konuştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Halk TV, Tele 1 ve KRT'nin CHP ve İYİ Parti'den her ay düzenli maaş aldıklarını açıklamıştı. "Bütün muhalefet belediyelerini haraca bağlamışlar" diye konuşan İnce, "Her bir belediyeden haraç alıyorlar resmen. Aylık maaş alıyorlar" demişti.

Gelişmelere ilişkin A Haber'de canlı yayınlanan Memleket Meselesi programında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Milletvekili Hacı Özkan, muhalefet partilerinin sahada hiçbir iş yapamadığı için bu tarz reklam haberlerle algı oluşturduğunu belirtti.

"BAŞARILI OLSALAR ZATEN HABERLERİ YAPILIR"

Gazetelerin, radyoların, televizyon kanallarının ya da basın mensuplarının başarılı olmaları durumunda reklamların zaten kendilerine ulaşacağının altını çize Özkan, "Belediyeler, genel merkezler, fonlamayla birlikte z kuşağını etkileyecek haberler yaptırıyorlar. Biz, z kuşağı yetiştiren büyükler olarak, özellikle 2002 öncesinden 25-30 sene geriye gittiğimizde, benzeri olayların küçükken büyüdüğünü, darbelere kadar gittiğini gördük." diye konuştu.

"YALAN HABERLERLE, OLMAYAN BAŞARILARLA KAMUOYUNU YANILTIYORLAR"

Bahsi geçen muhalefet partilerinin, 2023 seçimlerine doğru giderken, fonlama yaparak istediği gibi haberler yaptıracaklarını vurgulayan Özkan, "Tam araştırmadan televizyon karşısına geçen vatandaşlarımız var. Yalan haberlerle ya da olmayan başarılarla kamuoyunu yanıltıyorlar. Millletimiz buna dikkat etmeli." dedi.

"FONLAMAYLA KENDİLERİNİ BAŞARILI GİBİ GÖSTERİYORLAR"

İnce'nin ifade ettiği iddiaların önemine vurgu yapan Özkan, "Siyasi partiler çalışma yaparlar, genel merkez, teşkilattaki, sahadaki çalışmalar adına harcarlar. Haber niteliği taşıyacak işler yaparsanız zaten haberiniz yapılır. Siz başarılı çalışmalar yapmıyorsanız da haber yaptırmak zorundasınız. Yapılmazsa başarısız gözükürler. Fonlamayla, olmayan başarıyı varmış gibi gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

"GENÇLERE 2002 ÖNCESİNİ ANLATMAMIZ LAZIM"

Büyükler olarak gençlere, 2002 öncesini anlatmaları gerektiğini ifade eden Özkan, "Türkiye'nin nereden nereye geldiğini anlatmamız lazım. Dünyada olduğu gibi ekonomik sıkıntılardan etkilendik. Bugüne kadar 20 senede asırlık sıkıtnıları çözen bir iktidarız. Bugün iktidar hiçbir şey yapmamış gibi bir söylem var. 20 yılda nasıl sıkıntıları çözdüysek elbette yine çözeceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.

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