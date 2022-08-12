Medyayı fonlayan CHP ve İYİ Parti’nin asıl amacı ne? AK Parti Milletvekili Hacı Özkan A Haber’de anlattı: Yalan haberlerle kamuoyunu yanıltıyorlar

"GENÇLERE 2002 ÖNCESİNİ ANLATMAMIZ LAZIM"

Büyükler olarak gençlere, 2002 öncesini anlatmaları gerektiğini ifade eden Özkan, "Türkiye'nin nereden nereye geldiğini anlatmamız lazım. Dünyada olduğu gibi ekonomik sıkıntılardan etkilendik. Bugüne kadar 20 senede asırlık sıkıtnıları çözen bir iktidarız. Bugün iktidar hiçbir şey yapmamış gibi bir söylem var. 20 yılda nasıl sıkıntıları çözdüysek elbette yine çözeceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.