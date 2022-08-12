Bombalı eylem hazırlığındaki PKK’lı teröristten Murat Karayılan itirafı!

Şüpheli Mıhçı'nın, bir grup örgüt mensubunun bulunduğu fotoğrafın içinde yer almasına ilişkin yaptığı savunmasında, fotoğrafın kendisine ait olduğunu söyleyerek, "Eğitim aldığım dönemde Murat Karayılan eğitim aldığımız yere gelmişti. Orada hepimizle birlikte fotoğraf çektirmişti, fotoğraf da o zamanlardandır" şeklinde konuştuğu aktarıldı.

Şüphelinin savcılıktaki ifadesinde kendisi hakkındaki tüm beyanlara karşı, kendini teşhis eden kişilerin hiçbirini tanımadığını, onların kendilerini kurtarmak için şahsı hakkında böyle konuştuğunu ve neden böyle şeyler söylediklerini bilmediğini belirttiği kaydedildi.