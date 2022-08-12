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Son dakika: İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.08.2022
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Son dakika: İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

Son dakika haberi... İstanbul'da 6 ilçede 12 adrese yapılan operasyonda çatışma bölgelerindeki DEAŞ üyeleriyle bağlantılı oldukları tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

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