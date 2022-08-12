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Başkan Erdoğan öğrencilerle sohbet etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.08.2022
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Başkan Erdoğan öğrencilerle sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeniden ibadete açılan Ayazma Camii'nden ayrıldıktan sonra Üsküdar’da bulunan Nevmekan Sahil’i ziyaret ederek burada öğrencilerle sohbet etti.

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