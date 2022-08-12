Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ayazma Camii'nin açılışında önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar'da restorasyonu tamamlanan Ayazma Camii'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Caminin restorasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayazma Camii'nde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da okunacak ezanların, edilecek duaların Allah katında kabul olmasını diliyorum" dedi. Erdoğan ayrıca "İnşallah yakında da Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni açacağız." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını yeniden ibadete açılan Ayazma Camisi'nde kıldı. Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, namaz için Ayazma Camisi'ne geldi.
Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından restorasyonu tamamlanan Ayazma Camisi'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen törende konuşma yaptı.
Başkan Erdoğan, Üsküdar'da restorasyonu tamamlanan Ayazma Camii'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen törende, cami cemaatinin cumasını tebrik etti.
Üsküdar'daki 261 yıllık caminin restorasyonunun Türkiye ve alem-i İslam için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Mimarisiyle, yeriyle, pek çok özelliğiyle şehrimize değer katan Ayazma Camii'mizin banisi Sultan 3. Mustafa'dan bugüne kadar bu eserin yaşatılması için gayret gösteren herkesi rahmetle yad ediyorum. Caminin restorasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabb'imiz Tevbe Suresi'nde şöyle buyuruyor; 'Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. Ayazma Camii'nde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da günde beş vakit okunacak ezanların, kılınacak namazların, edilecek duaların Allah katında kabul olmasını diliyorum. Ezanlarıyla, şehirlerimizin semalarını yankılandıran her camimizi, ülkemizin ve milletimizin geleceği için vatan topraklarına dikilen birer manevi muhafız olarak görüyoruz." diye konuştu.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni yeniden ibadete açarak fethin ve onun muzaffer komutanı Fatih'in emanetine sahip çıktıklarını dile getiren Erdoğan, "Son dönemde İstanbul'un dört bir yanında inşa ettiğimiz camilerle ecdadın bu topraklara kazıdığı mühürleri çeşitlendirdik, çoğalttık, yaygınlaştırdık. Ayazma Camii'nin restorasyonunu tamamlayıp yeniden ibadete açarak bir vazifeyi daha yerine getirmiş olmanın gönül huzuru içindeyiz." dedi.
Erdoğan, burada yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin Hak katında kabul olmasını diledi.
Başkan Erdoğan, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş'un yaptırdığı duanın ardından beraberindekilerle restorasyonu tamamlanan Ayazma Camii'ni yeniden ibadete açtı.
Protokol üyelerinden, makaslar ile kurdeleyi günün hatırasına saklamalarını isteyen Erdoğan, "3. Mustafa Mescidi'nin açılışını yapıyoruz. Ve tabii 3 asır kolay değil. Ve bir taraftan Marmara'ya bir taraftan Boğaz'a nazır böyle bir eser... Allah'a hamdolsun. İnşallah yakında da Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ni açacağız Levent'te." diye konuştu.
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