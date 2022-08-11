TOGG ilk kez orada kullanılacak! Bakan Mustafa Varank'tan tavsiye! Yerli otomobil TOGG ne zaman yollarda olacak?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG'un 2023'ün ilk çeyreğinde yollarda olacağını belirterek, "Ben şahsen, dünyanın dört bir yanında ülkemizi temsil eden büyükelçilerimizin makam aracı olarak TOGG kullanması taraftarıyım. Türk mühendislerinin, teknisyenlerinin, girişimcilerinin kabiliyetlerini göstermenin en güzel yollarından biri, Türkiye dışındaki her yerde, üzerinde Türk bayrağıyla süzülen Türkiye'nin otomobili olacaktır" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,Ankara'da düzenlenen 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'nda büyükelçilere hitap etti.
Bilim, sanayi ve teknolojide bağımsızlığı tesis etmek için çalıştıklarını ifade eden Bakan Varank, "Bugüne kadar hiç yakalayamadığımız, hep takip etmekle, taklit etmekle yetindiğimiz sanayi devrimlerine bir yenisi daha eklenmesin diye büyük bir gayret gösteriyoruz. Bunun için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir çatı vizyon kurguladık. Bu vizyonun adı 'Milli Teknoloji Hamlesi'dir. Biz diyoruz ki; Türkiye, kritik ürün ve teknolojilerin sadece pazarı değil üreticisi de olmalıdır. Teknoloji girişimciliğinin sadece varış noktası değil, çıkış noktası da olmalıdır. Bilimsel trendleri sadece takip eden değil, tayin eden de olmalıdır. Ve yeni Türkiye bunu yapabilecek potansiyele fazlasıyla sahiptir. Bunun için bugüne kadar; altyapıdan üstyapıya, insan kaynağından finansmana erişime dek her türlü imkanı oluşturduk" dedi.
"2023'ÜN İLK ÇEYREĞİNDE YOLLARDA"
Bakan Varank, yapılan yatırımlara ilişkin, "Yüz yıllık markaların dönüşümü okuyamadığı dönemde doğuştan elektrikli olarak piyasaya çıkacak olan TOGG, işte bu vizyonun bir meyvesidir. Geçen hafta Cumhurbaşkanımız müjdeledi; önce 29 Ekim'de fabrikanın resmi açılışını gerçekleştireceğiz, 2023'ün ilk çeyreğinde de TOGG'u inşallah yollarda göreceğiz."
'BÜYÜKELÇİLERİMİZİN TOGG KULLANMASI TARAFTARIYIM'
"Ben şahsen, dünyanın dört bir yanında ülkemizi temsil eden büyükelçilerimizin makam aracı olarak TOGG kullanması taraftarıyım. Türk mühendislerinin, teknisyenlerinin, girişimcilerinin kabiliyetlerini göstermenin en güzel yollarından biri, Türkiye dışındaki her yerde, üzerinde Türk bayrağıyla süzülen Türkiye'nin otomobili olacaktır diye düşünüyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak şunu bütün samimiyetimle ifade etmek istiyorum k; Türkiye, bölgesinin hatta dünyanın üretim ve teknoloji üssü olma noktasındaki adaylığını her geçen gün daha da pekiştiriyor" diye konuştu.
'NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞINI TÜM DÜNYAYA TANITIN'
Büyükelçilerin Türkiye'nin kabiliyetlerini aktaracak, potansiyelini gösterecek birer ayna konumunda olduğunu kaydeden Bakan Varank, "Bu nedenle siz büyükelçilerimizden ülkemizin potansiyelinin etkin tanıtımı noktasında destek bekliyoruz. Ülkemizin rekabetçi yatırım ortamını, cazip teşvik sistemini, üstün alt ve üst yapılarını, nitelikli insan kaynağını tüm dünyaya tanıtın. Bu sayede ülkemize sermaye ve nitelikli insan akışını hızlandıracağınızdan şüpheniz olmasın. Bakınız, biz bakanlık olarak doğrudan yabancı yatırımların hamisi konumundayız. Dolayısıyla birçok ülkeden şirketlerle, fonlarla, girişimcilerle mütemadiyen görüşüyoruz.
Benim ilk günden beri dikkatimi şu çekiyor; bir Fransız, bir Alman şirket benimle görüşmek istediğinde, randevusunu kendisi değil Fransız ya da Alman büyükelçi alıyor. Üstelik çoğu zaman yaptığımız görüşmelere o büyükelçiler de bizzat katılıyor. Bu özveriyi, bulunduğunuz ülkedeki en üst Türk yetkililer olarak sizlerden de bekliyoruz. Görevli olduğunuz ülkelerde iş yapan, iş yapmak isteyen, iş fırsatı arayan şirketlerimizin ilk adresi büyükelçiliklerimiz olmalı. Onların randevularına siz yardımcı olun, toplantılarına katılın, hatta sizler o ülkelerde iş yapmaları için firmalarımızı teşvik edin" ifadelerini kullandı.
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