TOGG ilk kez orada kullanılacak! Bakan Mustafa Varank’tan tavsiye! Yerli otomobil TOGG ne zaman yollarda olacak?

Bilim, sanayi ve teknolojide bağımsızlığı tesis etmek için çalıştıklarını ifade eden Bakan Varank, "Bugüne kadar hiç yakalayamadığımız, hep takip etmekle, taklit etmekle yetindiğimiz sanayi devrimlerine bir yenisi daha eklenmesin diye büyük bir gayret gösteriyoruz. Bunun için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir çatı vizyon kurguladık. Bu vizyonun adı 'Milli Teknoloji Hamlesi'dir. Biz diyoruz ki; Türkiye, kritik ürün ve teknolojilerin sadece pazarı değil üreticisi de olmalıdır. Teknoloji girişimciliğinin sadece varış noktası değil, çıkış noktası da olmalıdır. Bilimsel trendleri sadece takip eden değil, tayin eden de olmalıdır. Ve yeni Türkiye bunu yapabilecek potansiyele fazlasıyla sahiptir. Bunun için bugüne kadar; altyapıdan üstyapıya, insan kaynağından finansmana erişime dek her türlü imkanı oluşturduk" dedi.