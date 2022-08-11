Bakan Fahrettin Koca'dan "OSB" onayı

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜRLER"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Şimşek, "Bizler için çalışanlarımızın ve insanlarımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Nüfusu bir çok şehirden fazla olan Organize Sanayi Bölgemiz aynı zamanda şehirler arası yol güzergahında bulunmaktadır. Dolayısıyla böyle bir hastanenin yapılması büyük bir ihtiyaçtır. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.