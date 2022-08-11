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Başkan Erdoğan'dan 'Eren Bülbül' paylaşımı: Tazimle yâd ediyorum

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Giriş Tarihi: 11.08.2022 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022
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Başkan Erdoğan’dan ’Eren Bülbül’ paylaşımı: Tazimle yâd ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nın katlettiği Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay’ımız Ferhat Gedik'i yaptığı paylaşımla andı. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Şehitlerimizin eli kanlı katiller sürüsüne cesurca karşı gelişinden aldığımız güçle terörle mücadelemize aman vermeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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