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Başkan Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindeki heyeti kabul etti

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Giriş Tarihi: 11.08.2022 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022
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Başkan Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindeki heyeti kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Heyette, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı yer aldı.

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