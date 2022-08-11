11 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İzmir deprem son dakika: İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

İzmir deprem son dakika: İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.08.2022 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022
ABONE OL
İzmir deprem son dakika: İzmir’de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ege Deniz'inde yaşanan deprem İzmir'de yaşayan vatandaşlar tarafından hissedildi. Peki, İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. AFAD'dan gelen açıkamaya göre; İzmir'de ve çevre illerde hissedilen Kuşadası Körfezi'nde 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Peki, İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

AFAD'dan gelen açıkamaya göre; İzmir'de ve çevre illerde hissedilen Kuşadası Körfezi'nde 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Büyüklük : 3.9 (Mw) Yer : Kusadasi Korfezi, 0.67 km. Menderes (Izmir)

Tarih-Saat : 11.08.2022, 17:56:38 TSİ

Enlem : 37.9768 N

Boylam : 27.1725 E Derinlik : 6.96 km

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA