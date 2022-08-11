İzmir deprem son dakika: İzmir’de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. AFAD'dan gelen açıkamaya göre; İzmir'de ve çevre illerde hissedilen Kuşadası Körfezi'nde 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Peki, İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...