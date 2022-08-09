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Son dakika: MSB duyurdu! Sınırda saldırı ve sızma girişimindeki teröristlere ağır darbe

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.08.2022 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022
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Son dakika: MSB duyurdu! Sınırda saldırı ve sızma girişimindeki teröristlere ağır darbe

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe hudut hattına saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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