Afyonkarahisar'da sivil eğitim uçağı kırıma uğradı: Pilotların durumu iyi
Afyonkarahisar'da yer alan Kocatepe Üniversitesi Hayvan Çiftliği yerleşkesinin içerisine sivil eğitim uçağının düştüğü bildirildi. İlk bilgilere göre, uçağın içinde bulunan 2 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi. Valilikten yapılan açıklamada, pilotların sağlık durumunun iyi olduğu ve ayakta tedavi edildikleri bildirildi.
Afyonkarahisar'da Hava Meydan Komutanlığı'na ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı, saat 20.00 sıralarında, iddiaya göre, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Araştırma Çiftliği'ne acil iniş yapmak istediği sırada kırım geçirdi.
UÇAĞIN İÇERİSİNDEKİ 2 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Uçakta bulunan ve yaralanan kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA: PİLOTLARIN SAĞLIK DURUMU İYİ
Afyonkarahisar Valiliği, konuya Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Akşam saatlerinde Hava Meydan Komutanlığı'na ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne düşmüştür. Maddi hasar meydana gelen kazada, herhangi bir can kaybı olmamıştır. Pilotlarımız sağlık durumları iyi olup ayakta tedavileri sürdürülmektedir."
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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