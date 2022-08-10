Afyonkarahisar’da sivil eğitim uçağı kırıma uğradı: Pilotların durumu iyi

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: PİLOTLARIN SAĞLIK DURUMU İYİ



Afyonkarahisar Valiliği, konuya Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Akşam saatlerinde Hava Meydan Komutanlığı'na ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne düşmüştür. Maddi hasar meydana gelen kazada, herhangi bir can kaybı olmamıştır. Pilotlarımız sağlık durumları iyi olup ayakta tedavileri sürdürülmektedir."



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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