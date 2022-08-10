10 Ağustos 2022, Çarşamba
Masseratili hain! Etkisiz hale getirilen terörist Ulaş Alankuş'la ilgili çarpıcı detay: İç savaş ve suikast planı yapıyordu
Terör örgütü PKK'nın özel görevler için kullandığı iki terörist, Ağrı'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Hain PKK'lılardan birinin, 2016 yılında dikkat çekmemek için Maserati marka lüks otomobil alıp kendisine 'işadamı' görüntüsü vererek Balıkesir'de bir villa tutan Ulaş Alankuş olduğu ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 10.08.2022 11:12 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 11:16
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8