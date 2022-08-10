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Haberler Galeri Masseratili hain! Etkisiz hale getirilen terörist Ulaş Alankuş'la ilgili çarpıcı detay: İç savaş ve suikast planı yapıyordu

Masseratili hain! Etkisiz hale getirilen terörist Ulaş Alankuş'la ilgili çarpıcı detay: İç savaş ve suikast planı yapıyordu

Terör örgütü PKK'nın özel görevler için kullandığı iki terörist, Ağrı'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Hain PKK'lılardan birinin, 2016 yılında dikkat çekmemek için Maserati marka lüks otomobil alıp kendisine 'işadamı' görüntüsü vererek Balıkesir'de bir villa tutan Ulaş Alankuş olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 10.08.2022 11:12 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 11:16
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Masseratili hain! Etkisiz hale getirilen terörist Ulaş Alankuş’la ilgili çarpıcı detay: İç savaş ve suikast planı yapıyordu

Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu. Operasyon kapsamında eylem hazırlığında olduğu tespit edilen iki terörist, Ağrı Dağı'ndan Iğdır'a geçmek istediği sırada Bardaklı Köyü kırsalında güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi.

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Masseratili hain! Etkisiz hale getirilen terörist Ulaş Alankuş’la ilgili çarpıcı detay: İç savaş ve suikast planı yapıyordu

BAKAN SOYLU AÇIKLADI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, etkisiz hale getirilen teröristlerin PKK terör örgütünün elebaşlarından Murat Karayılan'ın özel görev verdiği teröristler olduğunu duyurdu. Bakan Soylu; öldürülen teröristlerden birinin 2016'da Edremit'te lüks bir villada iç savaş ve suikast planları yaparken yakalanan MLKP'nin Doğu ve Güneydoğu sözde sorumlusu Şafak kod adlı Ulaş Alankuş, diğerinin ise Ağrı Doğubayazıt kırsalında, teröristler ile girilen çatışmada ağır yaralanarak şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Emre Dokumacı'nın katili Torhildan kod adlı Fikret Tekçe olduğu ortaya çıktı.

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Masseratili hain! Etkisiz hale getirilen terörist Ulaş Alankuş’la ilgili çarpıcı detay: İç savaş ve suikast planı yapıyordu

SURUÇ'TA YARALANDI
Alankuş'un ismi ilk kez Urfa'nın Suruç ilçesinde Amara Kültür Merkezi'nde basın açıklaması yaparken meydana gelen patlamada duyulmuştu. 32 kişinin hayatını kaybettiği patlamada ayağından yaralanan terörist Alankuş, patlamadan 3 ay sonra Edremit'te lüks bir villaya düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

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Masseratili hain! Etkisiz hale getirilen terörist Ulaş Alankuş’la ilgili çarpıcı detay: İç savaş ve suikast planı yapıyordu

EYLEM TAKVİMİYLE YAKALANMIŞLARDI
Örgütün gençlik yapılanması Kominist Gençlik Örgütü'nün (KGÖ) İngiltere ve Belçika gibi ülkelerden gelen bölge yöneticileri ile Türkiye'deki sözde bölge sorumlularının burada kongre yapıp eylem takvimi planlayacaklarını belirleyen Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı, örgüt üyelerini takibe aldı.

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Masseratili hain! Etkisiz hale getirilen terörist Ulaş Alankuş’la ilgili çarpıcı detay: İç savaş ve suikast planı yapıyordu

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre aralarında terörist Alankuş'un da olduğu örgüt üyelerinin dikkat çekmemek için dünyanın en pahalı otomobilleriyle kendilerine 'işadamı' görüntüsü vererek Balıkesir'de lüks bir villaya yerleştiği tespit edildi. Emniyet güçleri operasyon için düğmeye bastı. Lüks villaya yapılan baskında örgütün İç Anadolu ve Marmara sözde sorumlusu O.D, Ege sözde sorumlusu G.S, O.C.S, İstanbul ve Ankara sözde sorumlusu İ.O.Y, Z.A, KGÖ Genel Sekreteri İ.A, İngiltere Sorumlusu A.S, Belçika Sorumlusu C.B. ve ev temin eden kendilerine karı-koca süsü veren Y.C. ve C.A. gözaltına alındı.