Masseratili hain! Etkisiz hale getirilen terörist Ulaş Alankuş’la ilgili çarpıcı detay: İç savaş ve suikast planı yapıyordu

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre aralarında terörist Alankuş'un da olduğu örgüt üyelerinin dikkat çekmemek için dünyanın en pahalı otomobilleriyle kendilerine 'işadamı' görüntüsü vererek Balıkesir'de lüks bir villaya yerleştiği tespit edildi. Emniyet güçleri operasyon için düğmeye bastı. Lüks villaya yapılan baskında örgütün İç Anadolu ve Marmara sözde sorumlusu O.D, Ege sözde sorumlusu G.S, O.C.S, İstanbul ve Ankara sözde sorumlusu İ.O.Y, Z.A, KGÖ Genel Sekreteri İ.A, İngiltere Sorumlusu A.S, Belçika Sorumlusu C.B. ve ev temin eden kendilerine karı-koca süsü veren Y.C. ve C.A. gözaltına alındı.