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İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor! O ilçeler dikkat! Harita üzerinden canlı yayında yorumladı

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Giriş: 11.08.2022 00:22
Son dakika hava durumu haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından üst üste yapılan kuvvetli sağanak yağış uyarıları sonrası yurdun bazı kesimlerinde yağış etkisini göstermeye başladı. Başta İstanbul olmak üzere çok ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alması beklenen sağanak yağış için başta İstanbul Valiliği ve AFAD olmak üzere çok sayıda kurumdan uyarı yapıldı. Vatandaşlardan olası sel ve dolu yağışına karşı dikkatli olmaları istendi. Diğer yandan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek sağanak yağışın İstanbul'un hangi bölgelerinde etkili olacağına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Peki sağanak yağış ne zaman sona erecek? İşte İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
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